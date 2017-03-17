花蓮民宅驚傳一氧化碳中毒意外 1死1昏迷

2017-03-17 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，花蓮國盛四街一戶民宅，今中午12時許驚傳一氧化碳中毒意外，警消獲報趕緊前往現場救人。目前僅知屋內2人，1人死亡、1人昏迷，已緊急送醫救治。