辦公椅不能回收 暴走男砸清潔隊員辯「手滑」

2017-03-17 13:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］45歲卓姓男子是臨時工，去年9月23日早上9點多，在桃園市中壢區某大樓7樓，將沙發、彈簧床、辦公椅等物品搬運到1樓，欲交給正在執行回收大型垃圾勤務的中壢區環境清潔稽查大隊邱姓、林姓隊員，其中辦公椅因非屬上午的回收物品被拒收，卓男當場以「三字經」辱罵林姓隊員，又企圖拿起辦公椅砸向邱、林兩人，桃園地檢署檢察官偵結，依對依法執行職務公務員施強暴罪嫌起訴卓男。

卓男坦承因不滿邱、林兩人拒收辦公椅，當場以「三字經」辱罵兩人，但辦公椅只是他手滑、不小心甩出去而已。

邱男證稱，執行回收大型垃圾勤務時，林姓隊員告知卓男，辦公椅非木頭家具不能回收，豈料，卓男聽聞後情緒失控，對林姓隊員飆罵「三字經」，並搬起椅子砸向他與林姓隊員，椅子當場砸中他的右手臂及清潔車輪胎，加上林姓隊員同樣指證歷歷，檢方認為卓男砸椅並非不小心手滑。