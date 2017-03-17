江蕙胞弟遭強盜案下午再開庭 江蕙是否出庭受矚目

2017-03-17 13:52

〔記者錢利忠／台北報導〕江蕙胞弟先前遭逮徒陳金標強盜未遂案，今年2月士林地院首度開庭，陳嫌不僅否認犯罪，還反指江蕙編故事、警方栽贓；檢方則聲請傳喚江蕙等人作證；今天下午3點，士院將二度開庭，江蕙是否會出庭備受關注。

去年12月，陳男闖入江蕙胞弟位於淡水楓丹白露社區5樓住處，住在2樓的江蕙及外籍看護聽到江弟叫聲，趕上樓察看時，與陳男發生激烈扭打，陳男不敵3人激烈反抗，強盜未遂逃逸；今年1月，士林地檢署依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪將陳嫌起訴。

陳男在法院第一次開庭時，不僅堅決否認犯行，還反指江蕙編故事，離譜言行引起公訴檢察官震怒，雙方激烈辯駁。

陳男辯稱，起訴書中的關鍵證據，是指犯嫌遺留現場的環保袋中，有枚他左手姆指的指紋，但袋子提把及整袋工具卻沒有指紋，明顯不合理，質疑警方將有他指紋的物品丟進袋中栽贓他。

他還說，警方在現場、電梯及計程車上採集到的血跡，檢驗報告僅稱「型別」與他相符，但無法以此判定是他的血，就算是，也可能是仇家拿他的血亂灑。

陳男另辯稱，江蕙、江弟及外籍看護所指述的嫌犯是黑髮、中分、皮膚黝黑，與他的特徵不符，且3人說法不一，根本是編故事，加上「名人講的話大家都相信」，警方有破案壓力，看他有前科，就想把罪推給他。

陳男辯護律師陳達成則稱，就算江蕙家發生搶案，犯嫌肯定不是陳男，除聲請對陳男測謊，調查事發當下警方有無封鎖現場，並請法官親自到江弟5樓家中閉門大叫，看看2樓是否聽得到叫聲，若無，則可證明江蕙等人編故事。

檢方則聲請傳喚江蕙、江弟、外籍看護、搭載陳男的運將、社區警衛及當天負責採證的員警，釐清事實經過。

江蕙的律師趙文銘曾表示，陳男仍在緩刑期間，可能怕被關更久才不認罪，但多項科學證據都指向陳男涉強盜，未遂犯原有可能獲減刑，但陳男若堅不認罪，他會視情況建請法官從重量刑。