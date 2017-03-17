大數據打詐！ 誰敢再來提款
2017-03-17 13:45
〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方運用大數據進行關聯性分析打詐，發現詐欺車手提款方式已有轉變，從以往「一機多次」改為「一次多機」，進一步量化統計後逮人，年初至今已查獲177名車手，其中光是3月就高達37名，此外，因案查扣到的贓款約1120萬餘元，阻詐更高達2073萬餘元，就是「要讓民眾很有感！」
為有效防制車手提款，台中市警方結合被害人匯款資料及車手提款點位，運用大數據進行關聯性分析，經量化統計發現，車手幾在超商、金融機構、百貨公司及大賣場等處ATM提款，除提升車手查緝專刊張貼密度，並鼓勵民眾發揮「鷹眼」踴躍通報賺獎金。
1名林姓車手多次在北屯區提款，警方調閱多處監視器分析林嫌集中在21至23時間提款，鎖定顯眼「戽斗」特徵循線逮人，另名張姓車手「專攻」海線在梧棲、沙鹿等地ATM提款高達12次，清水分局追查後發現張嫌已因詐欺案羈押在台中監獄前往借詢坦承；東勢分局更清查出少見的「少女車手」，並擴查集團涂姓首腦「豹子哥」。
台中市刑大經濟組長洪再德表示，詐欺車手提款方式已有轉變，從以往「一機多次」改為「一次多機」，警方已掌握犯罪型態，經統計年初至本月14日止，已查獲車手122件177名，其中光是3月就高達21件37名，「才月中就抓了3打車手！」
此外，警方年初至今因案查扣到的不法所得總價約1120萬餘元，阻詐更高達73件2073萬餘元，合計找回或保住3千多萬民眾血汗錢，且持續鎖定偵辦中的還有25團109人，希持續打詐讓民眾更有感。
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