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警跑百米追假檢座車手 稱分詐騙贓款3％

2017-03-17  13:18

［記者黃旭磊／高雄報導］假檢座車手現身領錢，警狂跑百公尺擒獲，供稱只分得贓款3%。

左營警分局博愛四所副所長黃福仁今天（17日）表示，63歲勞保退休被害人於15日報案，稱接獲「吳文正檢察官」來電指控涉及洗錢防制條例，要求到台北地方法院檢察署報到，並繳納新台幣58萬元當作抵押，還要求提供富邦、玉山銀行存摺及提款卡。

警方表示，被害人與詐騙成員約當天下午4點於重忠路85巷口面交款，羅嫌（19歲，公共危險）搭計程車現身，狡猾地在周遭徘徊觀查，便衣警狂奔百米上前壓制，於羅嫌身上查扣偽造台北地方法院檢察署刑事傳票2張等證物。

羅嫌向警方供稱，接獲張姓友人告知搭高鐵到高雄，抵達後到超商接收2張偽造台北地方法院檢察署刑事傳票，依指示搭計程車至左營區與被害人見面，「若收取提款卡領出現金，可換算3%傭金。」

羅嫌供稱，曾以此詐騙手法於新北市騙得女姓被害人現金15萬元，贓款購買i-phone 6等流行商品。警方已鎖定上游成員擴大偵辦，並將羅嫌被依詐欺罪嫌送辦。

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  • 假檢座車手現身，警狂跑百公尺擒獲。（記者黃旭磊翻攝）

    假檢座車手現身，警狂跑百公尺擒獲。（記者黃旭磊翻攝）

  • 警擒獲車手。（記者黃旭磊翻攝）

    警擒獲車手。（記者黃旭磊翻攝）

  • 偽造地檢署執行書。（記者黃旭磊翻攝）

    偽造地檢署執行書。（記者黃旭磊翻攝）

  • 假檢座車手稱分得贓款3%。（記者黃旭磊翻攝）

    假檢座車手稱分得贓款3%。（記者黃旭磊翻攝）

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