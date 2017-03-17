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已婚男戀上人妻 女墮胎後自殺、男通姦起訴

2017-03-17  13:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］35歲已婚的詹姓男子，涉嫌與朱姓有夫之婦交往，在104年7月到9月間接連在台中、桃園等地的摩鐵發生關係，朱婦因此懷孕並於當年9月，向友人借錢到婦產科做人工流產，詹男隔月9日將1萬元墮胎費用，夾在書中匿名寄給朱婦，朱婦竟在隔天自殺身亡，朱女丈夫控告詹男涉嫌妨害家庭，桃園地檢署檢察官偵結起訴詹男。

詹男坦言，104年7月間與朱婦認識時，就知道她已經結婚，但兩人仍陷入熱戀，曾經多次在摩鐵發生性關係，1萬元也是他匿名寄出，他在朱婦過世後，向妻子坦承曾與朱婦交往；由於朱婦已經自殺身亡，檢方傳喚朱婦丈夫及她的好友出庭作證，朱婦丈夫指控，詹男與朱婦發生多次性關係，妻子也在104年9月懷孕，孩子應該是詹男的。

朱婦的洪姓友人證稱，104年7月8日朱婦生日當天有一起聚餐，朱婦曾透露與詹男互相喜歡、兩人正在交往，彼此都知道對方各有家庭，兩人當晚曾一起到摩鐵發生性關係，朱婦懷孕後是她陪同到醫院進行人工流產，不但是她打電話通知詹男，連墮胎費都是她先行借款，朱婦得知懷孕時胎兒已6週大，朱婦曾向她坦言，與丈夫已經分房半年，很久沒有同房，孩子的爸爸就是詹男，朱婦收到詹男寄的墮胎費後，隨即就把錢還給她，洪女另出示兩人的Line對話為證，證明朱婦與詹男確實曾經愛過。

檢方認為詹男確實與朱婦交往並發生性關係，偵結依通姦罪嫌起訴詹男。

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  • 已婚男戀上已婚婦，桃檢依妨害家庭起訴詹男。（記者鄭淑婷攝）

    已婚男戀上已婚婦，桃檢依妨害家庭起訴詹男。（記者鄭淑婷攝）

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