環保蟑螂攬生意卻亂倒 檢警蒐證年餘起訴69人

2017-03-17 13:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕以男子林森泉、林大耀為首的環保蟑螂，涉嫌對外打著環保公司名義，在全台招攬處理廢棄物生意，卻暗中棄置在桃園市、新竹縣8個倉庫，或掩埋在桃園市蘆竹區土地，1年半間就獲得不法利益達8270萬元。

案經桃園地檢署國土保育專組指揮保安警察第七總隊第三大隊、環境保護署環境督察總隊北、中、南區環境督察大隊長期蒐證，查出桃園市、新竹縣、苗栗縣及高雄市15間事業機構及清除處理業者，為貪圖低價，將廢棄物交付林森泉、林大耀為首的非法集團清理。

全案歷經檢警1年4個月調查，經多次大規模傳喚、搜索，勾稽相關資料，並結合環境鑑識技術進行廢棄物分析比對，陸續傳喚逮捕69人，終於偵破這起遍及北、中、南的非法棄置業者結構性犯罪集團。

檢警表示，經計算犯罪所得，總計不法獲利金額高達8270萬元，檢察官已建請法院宣告沒收及追徵犯罪所得。