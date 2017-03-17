| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄下水道工程火警 3人被燒傷2人受困 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

屏東傳男子不滿妻訴離 竟拿檳榔刀砍殺妻子

2017-03-17  13:26

〔即時新聞／綜合報導〕 今天上午屏東傳出一起兇殺案，有媒體報導，一名男子因不滿妻子要與他離婚，竟然持檳榔刀砍殺她，妻子脖子和背部被砍中，目前已送往醫院治療，而殺人的丈夫已經逃逸，警方正在追捕中。

據《中天快點TV》報導，根據警方的了解，夫妻兩人因為感情不睦，妻子要與丈夫離婚，預計今天早上第一次開庭，沒想到丈夫竟拿刀跑去妻子上班的地方大吵大鬧，兩人起口角發生衝突，老公持刀追砍妻子，妻子的脖子和背部遭砍傷，隨即被送往醫院治療，而警方也正在追緝兇手當中。

廣告
  • 屏東一名丈夫因不滿妻子要與他離婚，憤而拿檳榔刀砍殺妻子。示意圖。（記者余衡翻攝）

    屏東一名丈夫因不滿妻子要與他離婚，憤而拿檳榔刀砍殺妻子。示意圖。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兇殺案 殺人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：屏東傳男子不滿妻訴離 竟拿檳榔刀砍殺妻子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.