屏東傳男子不滿妻訴離 竟拿檳榔刀砍殺妻子

2017-03-17 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕 今天上午屏東傳出一起兇殺案，有媒體報導，一名男子因不滿妻子要與他離婚，竟然持檳榔刀砍殺她，妻子脖子和背部被砍中，目前已送往醫院治療，而殺人的丈夫已經逃逸，警方正在追捕中。

據《中天快點TV》報導，根據警方的了解，夫妻兩人因為感情不睦，妻子要與丈夫離婚，預計今天早上第一次開庭，沒想到丈夫竟拿刀跑去妻子上班的地方大吵大鬧，兩人起口角發生衝突，老公持刀追砍妻子，妻子的脖子和背部遭砍傷，隨即被送往醫院治療，而警方也正在追緝兇手當中。