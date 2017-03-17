藍綠議員一樣詐領助理費 交保、羈押兩樣情

2017-03-17 13:11

〔記者王捷／台南報導〕前民進黨台南市議員楊麗玉去年10月，因涉嫌詐領助理費不法所得超過400萬元，由於地檢署當時指稱楊有串供之虞所以向法院聲請羈押獲准。不過今日上午有台南市議員盜領助理費，前國民黨市議員陳文科，不法獲利金額超過1000萬元，但最後以20萬元交保。

去年10月，檢方對外宣布，楊麗玉涉嫌從2010年到2014年長達4年期間，以假人頭、低薪高報等方式，向台南市議會申報請領議員助理費直到落選，不過楊麗玉否認犯行，遭到羈押。

不過同樣是詐領助理費，陳文科今日卻傳出檢方以20萬元交保，陳被指控，在台南市升格直轄市的第一屆市議員4年任內，利用12位人頭詐領議員助理費，不法所得超過千萬元，南檢經數個月的資料比對，16日發動搜索，並傳喚陳文科到案，他因為坦承檢方的指控，換得交保機會。