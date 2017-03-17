毒蟲吸毒駕車撞傷警 法院痛斥：不宜輕饒

2017-03-17 13:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲郭泳廷偷走哥哥的BMW名車代步，搖下車窗在車內吸毒，遇警攔查，竟駕車衝撞警騎，造成一警與一女騎士摔跌受傷，另一警緊急開槍打破輪胎，郭嫌仍加速逃逸後棄車。基隆地院認為，郭蔑視公權力，惡性重大，不宜輕饒，依妨害公務罪，重判他1年徒刑

判決指出，基隆市警一分局延平街派出所徐姓與陳姓員警，去年1月間某日凌晨分騎 2輛警用機車，巡邏至基隆市仁五路，見一輛BMW轎車並排停車，車窗有「毒菸」味冒出，2人快速上前盤查。

駕駛座22歲郭泳廷見狀，拉倒檔加速撞倒停在後方黃姓女騎士的機車，再往前衝撞陳姓警員的機車。

陳員機警跳開，因事發倉促，摔跌受到挫傷，徐員見同僚倒地，拔槍朝郭的BMW右後輪連開3槍，打破右後輪，郭仍加速開著爆胎車逃離現場，開至新北市瑞芳區大埔路段再棄車逃逸，2天後仍被警方逮獲。

法院審理時，郭坦承犯行，並賠償黃女的機車與損害，但法院認為，郭只為了逃避警方查緝毒品，蔑視公權力，惡性重大，不宜輕饒，且郭有多項毒品前科，素行不良，依妨害公務罪重判他1年徒刑。

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