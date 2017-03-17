粗心騎士沒拔鑰匙 3嫌潛大遠百偷騎走2機車

2017-03-17 13:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋大遠百開幕以來吸引不少人潮，因停放不少機車，淪為竊嫌覬覦犯案場所；新北市海山警分局日前獲報，大遠百樓下在20分鐘內，遭2男1女組成的竊盜集團，偷騎走2輛機車，警方分析原因，2車都是騎士沒拔鑰匙遭竊；警方已根據壯碩女賊、2名染髮、平頭男子等特徵，全力追緝。

遭竊車主說，14日白色情人節傍晚他們到大遠百閒逛、看電影，但下樓騎車時，發現機車不翼而飛，氣得報警。

海山警分局海山派出所過濾監視器，發現竊嫌3人組為1名壯碩的綁馬尾女嫌、及染灰髮、蓄平頭的2名男子，在14日傍晚5點40到6點間，分別騎乘打檔機車及速可達離去；警方除呼籲騎士停車時，務必拔離鑰匙，也全力緝捕竊嫌中。

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