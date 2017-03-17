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幽靈女毒販遭鎖定 羅東警方破獲販毒集團逮11人

2017-03-17  12:57

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局羅東分局昨天兵分10多路，破獲以葉姓女毒販為首的販毒集團，拘提11人到案，葉女因身分證字號有誤，數度遭遇臨檢均安然脫身，警方這次鎖定查緝，順利逮人。

羅東警分局去年底接獲線報，查出綽號「姊仔」的葉姓女子（44歲），民國100年因毒品案被通緝，仍涉嫌四處販毒，加上個性狡猾多疑，不時更換住處，辦案人員始終查無此人，經過3個月布線跟監才掌握她的行蹤。

羅東警分局昨天報請檢察官指揮偵辦，宜蘭刑大、蘇澳警分局共同配合，在羅東、五結、冬山、宜蘭、蘇澳等地，同步執行搜索及拘提行動，查獲葉女、游姓及羅姓男子3名藥頭、8名吸毒者共11人，起出6包合計12.85公克的安非他命。

警方專案小組比對資料，發現葉女身分字號錯誤，多次逃過臨檢，全案今天凌晨依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。

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  • 羅東警方破獲販毒集團，逮捕涉案嫌犯11人。（記者江志雄翻攝）

    羅東警方破獲販毒集團，逮捕涉案嫌犯11人。（記者江志雄翻攝）

  • 宜蘭縣葉姓女毒販因身分證字號有誤，數度遇上臨檢均僥倖脫身。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭縣葉姓女毒販因身分證字號有誤，數度遇上臨檢均僥倖脫身。（記者江志雄翻攝）

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