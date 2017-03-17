南投帝爺公祈福遶境 陣頭求婚創新又浪漫

2017-03-17 12:52

〔記者謝介裕／南投報導〕今年邁入第11個年頭的「南投玄天上帝文化藝術節」活動，有鑑於禽流感、乳瑪琳食安等問題，造成民眾惶惶不安，遂以「祈福」為主題，號召十方信眾能踴躍參與3月19日的「徒步巡香」活動，沿途也將發放平安餅糖，並以一步一腳印的虔誠方式，祈求風調雨順、國泰民安。

南投玄天上帝文化藝術節活動，係由受鎮宮等供奉玄天上帝的宮廟共同發起的，並依時事訂定活動主題，去年因乾旱嚴重，便以環保生態為主題，此次則以「祈福」為主題，19日上午7時30分，從南投市受鎮宮集合出發，在玄天上帝等神將引領下，步行前往全國供奉玄天上帝總壇的名間鄉松柏嶺受天宮，全長約15公里。

無獨有偶，南投市心園婚宴會館第2代負責人鄒明倫，其鄒家供奉的玄天上帝（俗稱帝爺公），同樣是名間鄉受天宮的「分靈」，迎接帝爺公誕辰，也將在19日舉辦「朝源溯香」活動，由於鄒明倫相當熱愛陣頭文化，遂決定在玄天上帝慶典遶境當天，將扮演官將首演出陣頭活動告一段落後，再將面具掀開，與親友團一起進行一系列的求婚快閃舞蹈，希望能讓其女友留下難忘的回憶，也是南投首見結合傳統廟會的陣頭求婚活動，熱鬧可期。