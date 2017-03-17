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當街挫賽「屎」奧步 原來為了......

2017-03-17  12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市邱姓毒蟲疑與藥頭交易後，準備步行回家，途中遇警攔查，先是拒捕逃逸遭壓制後，竟顧不得就在車水馬龍的大街上當街「挫賽」，企圖藉此掩飾藏放褲袋內毒品，員警最後仍得強忍惡臭搜出安毒，不禁痛斥，為了掩飾毒品竟然「屎」出奧步，真是不可取。

台中市第五分局水湳派出所巡佐吳明德、警員瓦力司‧比尤昨天中午巡經轄內中清西二街、華美西街口時，發現39歲邱男與路旁另名騎機車男子竊竊私語後，機車男先行離去，徒步邱男一轉頭看到員警先是楞了一下，接著急欲逃離，隨即被警方攔下壓制盤查。

只是盤查過程中邱男因心虛，竟顧不得顏面當街上演一齣「挫屎計」，向警方供稱「我已經挫賽在褲子內了！」並徒手伸進褲內抓屎給警方看，企圖藉「挫賽」理由掩飾藏放褲袋內的毒品並趁機逃逸。

員警鍥而不捨聞臭味追查下，果然在邱男右手掌發現疑似白色毒品分裝袋，經詢問邱男該物品為何時，邱男竟又謊稱是衛生紙要「擦屎」，但最終還是「賊星該敗」，1包重4.6公克的安毒隨後從邱嫌手中掉落路面，當場人贓俱獲。

員警當場忍著噁心臭味，將邱男帶回派出所清洗，再行製作筆錄，訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源。

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  • 邱男當街「挫賽」企圖掩飾藏放褲袋內的毒品。（記者許國楨翻攝）

    邱男當街「挫賽」企圖掩飾藏放褲袋內的毒品。（記者許國楨翻攝）

  • 警方當場起出一包安毒。（記者許國楨翻攝）

    警方當場起出一包安毒。（記者許國楨翻攝）

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