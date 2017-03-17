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綠島民宿業者獵捕龍王鯛 判罰30萬元

2017-03-17  12:43

［記者陳賢義／台東報導］台東綠島陳姓民宿業者去年5月間，因獵捕宰殺保育魚類曲紋唇魚（俗稱龍王鯛、蘇眉魚）的照片遭友PO網，「婉君」肉搜揪出元兇，台東地方法院審理，陳男辯稱因視力模糊誤殺，法官不採信，依違反野動法判處6月徒刑，併科罰金30萬元。

判決書指出，陳男是在去5月21日9時許，在綠島鄉帆船鼻及紫坪間岸際礁岩地區海域水深約20米處，發現1隻龍王鯛，竟為食用持漁槍獵殺，再拖礁岩窟窿暫放；由於龍王鯛體形過大，無法單獨搬運至車上，陳去電央求張姓友人協助，並由陳以竹竿穿刺尚有氣息的龍王鯛魚鰓，2人再合力搬上車。

將龍王鯛載往民宿前廣場，陳隨即動手宰殺，在旁吳姓友人拍攝宰殺過程PO網，網友轉傳撻伐，海巡署東部巡防局循線查獲。案經台東地檢署偵辦，陳雖坦承犯行，但辯稱患有疾病，導致潛水在水深1、20公尺的海水中，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，是之後拖上岸才知道打到保育類。

法官認為曲紋唇魚的長度及特殊體態、陳射擊時距離3至4公尺、一槍命中龍王鯛魚頭部上方面積狹小位置，命中後又曾近距離將名穿孔，加上陳平日有持漁槍獵捕魚類的習慣，又有分辨保育類魚種的能力，辯稱不知誤殺龍王鯛，應屬卸責之詞。

台東地院審結，依違反野生動物保育法第41條第1項第1款「非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪」判處有期徒刑6月，併科罰金30萬元。同案張姓共犯判處6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定之日起2年內，向指定機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，提供80小時義務勞務，並向公庫支付10萬元，全案仍可上訴。

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  • 陳姓綠島民宿業者獵殺保育類魚種龍王鯛，照片被友PO上網遭肉搜，台東地院審結判處6月徒刑，併科罰金30萬元。（記者陳賢義翻攝）

    陳姓綠島民宿業者獵殺保育類魚種龍王鯛，照片被友PO上網遭肉搜，台東地院審結判處6月徒刑，併科罰金30萬元。（記者陳賢義翻攝）

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