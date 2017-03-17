前南市議員涉詐助理費千萬 訊後20萬交保

前市議員陳文科（右二）。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-03-17 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕前台南市議員陳文科，被指控利用12位人頭詐領議員助理費，不法獲利超過1000萬元，台南地檢署搜索偵辦；陳訊後以20萬元交保候傳。

台南地檢署於去年接獲檢舉情資，指出前台南市第1屆直轄市台南市議會陳文科議員，涉嫌詐領議員助理費，檢調經過調查後，認定事證明確。

南檢昨天指揮警調偵辦，同步搜索11處所，傳訊陳文科及助理共12人到案；南檢今天表示，陳文科在民國99年到103年在職期間，以假人頭及低薪高報等方式，向台南市議會詐領助理費，不法獲利超過1000萬元。

南檢認定陳文科等人涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書等罪，訊後陳文科以20萬元交保，其他人請回。