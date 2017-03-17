高雄幸福川幸福嗎？ 男女雙雙溺斃的原因是…
2017-03-17 12:53
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者洪定宏／高雄報導〕不會游泳的陳姓男子為了搶救莊姓前女友，不幸雙雙溺斃幸福川；消防人員提醒，看到有人溺水，自己卻不會游泳，千萬不要貿然下水救人，務必先打電話報案，然後搜尋四周有無救生圈或夠長的竹竿，再丟給溺水者，以確保自身安全。
高市消防局十全分隊表示，幸福川成凹字型，在橋面下的兩側另有平台，河中央水深約3公尺，莊女從側面平台走到河中央一腳踩空，猶如跳下斷崖，直線往下掉，才會雙腳卡在水底淤泥。
陳姓男子不會游泳，卻奮不顧身下水救人，研判他因為踩不底而緊張，但他愈緊張，身體就愈沉重，忘記要放輕鬆以水母漂方式讓身體浮上水面。
十全分隊強調，就算自己會游泳，看到溺者在水面載浮載沉，也不能正面救人，因為會被拉扯，危及自身安全，必須從背後抓住溺水者的衣領或頭髮，然後游上岸。
十全分隊指出，如果溺者已沉入水底，表示已無知覺，可以拉手救上岸，立刻施以心肺復甦術。
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