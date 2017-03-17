員警遇靈異事件 疑陳姓女模冥冥之中助辦案...

警方為了釐清案情又回到命案現場，沒想到遇到靈異事件。（圖取自陳女臉書）

2017-03-17 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕性侵慣犯程宇將梁姓女友的閨密、陳姓女模性侵殺害，由於死者是小有名氣的網路模特兒，消息曝光後震驚各界，警方為了釐清案情又回到命案現場，沒想到遇到靈異事件，讓他們認為是陳女在協助辦案。

《時報周刊》報導，警方為了找尋關鍵線索，再度回到命案現場，在警方準備要搭電梯時，沒有人搭乘的電梯竟自己從樓上一路下降到一樓，更在警方面前打開讓員警搭乘到命案現場，他們認為很可能是陳女冥冥之中在引導他們辦案。

後來在看監視器時，員警們發現當時陳女遇害前就是搭這部電梯，更讓他們相信，很可能是陳女在協助辦案。