怒砍組長斷臂致死 菜鳥員工聲押獲准

2017-03-17 12:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄仁武區52歲工廠組長王鐘仁，昨天遭來工廠辦理離職手續的員工莊勝全，持開山刀砍斷王的左臂，王送醫不治，莊嫌在台南市永康家中落網，今天遭橋頭地院聲押獲准。

案發在高市仁心路199巷一家鋼捲倉庫工廠，目擊者指稱，31歲莊嫌去年7月到職，多次與組長王男口角，莊前天疑遭王男打傷，昨天上午7點50分許，莊回工廠辦離職，從車內取出預藏開山刀，猛砍王男背部及手腳，其中一刀直接砍斷左臂，現場血流如注，王男送醫不治。

莊嫌供稱，與王男因操作堆高機理念不合，像菜鳥般被教訓，前天又被攔車毆打，到警局驗傷提告，憤而決定離職，昨天回公司辦手續，又遭王嗆聲「你擱來衝三小？」氣得回車內取出開山刀怒砍3刀。

莊嫌在台南市永康家中落網，經檢察官訊問後，認莊姓男子涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。