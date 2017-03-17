怒砍組長斷臂致死 菜鳥員工聲押獲准
2017-03-17 12:34
〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄仁武區52歲工廠組長王鐘仁，昨天遭來工廠辦理離職手續的員工莊勝全，持開山刀砍斷王的左臂，王送醫不治，莊嫌在台南市永康家中落網，今天遭橋頭地院聲押獲准。
案發在高市仁心路199巷一家鋼捲倉庫工廠，目擊者指稱，31歲莊嫌去年7月到職，多次與組長王男口角，莊前天疑遭王男打傷，昨天上午7點50分許，莊回工廠辦離職，從車內取出預藏開山刀，猛砍王男背部及手腳，其中一刀直接砍斷左臂，現場血流如注，王男送醫不治。
莊嫌供稱，與王男因操作堆高機理念不合，像菜鳥般被教訓，前天又被攔車毆打，到警局驗傷提告，憤而決定離職，昨天回公司辦手續，又遭王嗆聲「你擱來衝三小？」氣得回車內取出開山刀怒砍3刀。
莊嫌在台南市永康家中落網，經檢察官訊問後，認莊姓男子涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。
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