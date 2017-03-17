逃追緝撞警車 代價是5槍全中
2017-03-17 12:34
〔記者陳薏云／台北報導〕新北市一名27歲劉姓通緝犯，今凌晨開車載著友人行經新北市三峽區民生街、文化路口時，疑看到警車心虛闖紅燈，警匪深夜展開追逐，追逐近5公里後劉男因過彎失控停車，警方準備上前盤查，劉嫌卻倒車衝撞警車，警員立刻朝車身及輪胎連開5槍，終於制伏逮捕通緝犯及其友人，警方並在身上起獲海洛因等毒品，所幸整起警匪追逐未釀成傷亡。
新北市保安大對第二中隊中隊長糠玉奇等員，今凌晨1時許執行巡邏，發現劉嫌車輛違規後，準備上前盤查，沒想到劉嫌竟加速逃逸，警方立刻追捕，並透過系統查出劉男為搶奪通緝犯，追到巷弄口後，劉嫌車輛因轉彎失控停住，警方下車準備逮人，劉嫌卻突然倒車，衝撞警車，造成警車警車車頭、前保險桿及右前葉子板受損。
警方被劉嫌突如其來反擊嚇到，為保護自身安全，朝車身及輪胎連開5槍，造成劉嫌所駕駛之車輛引擎損壞、右前車輪破損及左前駕駛車窗破裂，隨後警方將劉嫌及同行友人拖下車，雙方一度發生扭打，最後才乖乖就範。
警方於車內及劉嫌身上起獲一級毒品海洛因毛重1.18公克、二級毒品安非他命毛重51.95公克、FM2毒品2顆、注射針筒、吸食器、磅秤及分裝袋等，警方帶回偵訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務及搶奪通緝等罪嫌移送臺灣新北地方法院檢察署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 妙齡女跳愛河尋短 前男友救她卻一起殞命
- 當街挫賽「屎」奧步 原來為了......
- 木柵農事小組代表當選人涉賄 30萬元交保
- 人倫悲劇！北市驚傳媳婦失控拿菜刀砍死婆婆
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 俄諜夥駭客 竊5億個雅虎帳號
- 中埔推花葬 443株僅2株「有主」
- 兄弟開季先發 伍鐸打頭陣
- 目睹母子沒錢買蛋糕 他發起蛋糕義賣助善牧
- 《17秋冬紐約時裝週》1
- 校園槍擊現手榴彈 校長負傷阻學生濫殺
- 花蓮區漁會選舉 傳選將砸百萬固樁
- 獨家》勤教竟播習近平談話 警分局長被砲轟
- 喝了就能潮吹... AV女優自爆拍A片前喝這飲料
- 當第三勢力共主？柯：哪有這麼好康的！
- 靠買水解旱 台水盼北水降價
- 奧迪斥資15億 打造台北旗艦中心
- 川普公佈預算 軍費以外全減
- 義大利埃特納火山爆發 10人受傷
- 情蒐好重要 老美嘗甜頭
- 有村架純劇本當枕頭 被酸太矯情
- 洪仲丘案和解 洪慈庸：還是無法諒解...
- 《17秋冬紐約時裝週》7
- 《中英對照讀新聞》Hillary Clinton made a rare appearance at ’The Color Purple’ －希拉蕊˙柯林頓罕見現身「紫色姊妹花」
- 因遲到櫃檯不讓他登機 台男大鬧香港機場
- 22日殊死戰 日本Dr.0先發呼聲高
- 梓官老人日照中心 揭牌啟用
- 中國籍港足代表隊員 因不滿「韓國人教練」怒退隊
- 超人確定加入《不可能的任務6》！與阿湯哥同台飆戲
- 利菁重砲轟羅霈穎 原來是因這場PK戰
- MLB》春訓無失分破功 李振昌砸鍋吞敗投
- 高鐵木棉道 賞花正是時候
- 捷運工程未設綠籬 市府遭批違法
- 華碩美顏直播手機 平價搶市
- 紅衣金剛戰士認了持劍殺死室友！被判6年有期徒刑
- 林岱樺涉關說人事遭疑佔爽缺 中油提成績自清
- 真命天子非GD！雪莉被爆白色情人節約會Zico
- 美原油庫存多 世界油價走弱
- 預算仲裁無解 竹山鎮長嗆淪二等縣民
- 大S笑擁汪小菲 恭喜被遺棄的伴娘要嫁了
- 宜蘭5國小音樂表現亮眼 公所每間補助5萬元
- 一例一休爭議多 林全：主因過去勞基法沒落實
- 經典賽3連敗 林全：教部兩月內提改革
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：逃追緝撞警車 代價是5槍全中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分