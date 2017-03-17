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逃追緝撞警車 代價是5槍全中

2017-03-17  12:34

〔記者陳薏云／台北報導〕新北市一名27歲劉姓通緝犯，今凌晨開車載著友人行經新北市三峽區民生街、文化路口時，疑看到警車心虛闖紅燈，警匪深夜展開追逐，追逐近5公里後劉男因過彎失控停車，警方準備上前盤查，劉嫌卻倒車衝撞警車，警員立刻朝車身及輪胎連開5槍，終於制伏逮捕通緝犯及其友人，警方並在身上起獲海洛因等毒品，所幸整起警匪追逐未釀成傷亡。

新北市保安大對第二中隊中隊長糠玉奇等員，今凌晨1時許執行巡邏，發現劉嫌車輛違規後，準備上前盤查，沒想到劉嫌竟加速逃逸，警方立刻追捕，並透過系統查出劉男為搶奪通緝犯，追到巷弄口後，劉嫌車輛因轉彎失控停住，警方下車準備逮人，劉嫌卻突然倒車，衝撞警車，造成警車警車車頭、前保險桿及右前葉子板受損。

警方被劉嫌突如其來反擊嚇到，為保護自身安全，朝車身及輪胎連開5槍，造成劉嫌所駕駛之車輛引擎損壞、右前車輪破損及左前駕駛車窗破裂，隨後警方將劉嫌及同行友人拖下車，雙方一度發生扭打，最後才乖乖就範。

警方於車內及劉嫌身上起獲一級毒品海洛因毛重1.18公克、二級毒品安非他命毛重51.95公克、FM2毒品2顆、注射針筒、吸食器、磅秤及分裝袋等，警方帶回偵訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務及搶奪通緝等罪嫌移送臺灣新北地方法院檢察署偵辦。

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  • 劉嫌駕駛車輛倒車衝撞警車。（記者陳薏云翻攝）

    劉嫌駕駛車輛倒車衝撞警車。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方朝劉嫌車輛開5槍。（記者陳薏云翻攝）

    警方朝劉嫌車輛開5槍。（記者陳薏云翻攝）

  • 警車前方遭撞毀。（記者陳薏云翻攝）

    警車前方遭撞毀。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方在車內查獲毒品。（記者陳薏云攝）

    警方在車內查獲毒品。（記者陳薏云攝）

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