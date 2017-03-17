專賣學生K毒 毒品盤商被逮

2017-03-17 12:24

〔記者邱俊福／台北報導〕綽號「阿祥」的曾姓男子，涉嫌專門在北市的公園等地方，以每公克1000元代價，販售K他命毒品給國、高中學生吸食，北市警少年隊今天宣布將他逮捕送辦。

警方說，日前於執行「春風專案」勤務時，在北市內湖區查獲一起高中學生以香菸摻K他命方式，吸食毒品，便經通報校方。

據校方表示，該學生平日上課精神不濟，經常缺課，而在諄諄勸慰下，願供出毒品藥頭，也願意挺身而出，配合警方揪出戕害學生的販毒者。

警方乃依據供述，鎖定曾嫌追查，將他查緝到案，以毒品罪嫌移送檢方偵辦，並目前擴大偵辦中。

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