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佯稱包養半月騙走近4萬 渣男詐欺又恐嚇得坐牢

2017-03-17  12:42

［記者楊政郡／台中報導］蕭姓網路男蟲在網路上自稱「呂承文」，認識鍾姓女子後，以每月願支付3萬5千元包養為誘餌騙取信任，陸續誘使鍾女買遊戲點數、支付現金等達3萬3900元給他，最後鍾女不想再受騙，蕭男還出言恐嚇，不買就將兩人的事情告知鍾母，台中高分院依判蕭男詐欺罪4月，恐嚇罪7月有期徒刑，需入監服刑。

判決書指出，蕭男自稱「呂承文」，透過網路聊天室認識鍾女，在網路上自吹自擂，以每月3萬5千元來包養鍾女為誘餌，獲取鍾女信任，從104年11月16日起至同年月21日止，以他日後包養費將以支票支付，申辦支票帳戶須支付手續費為由，騙鍾女購買智冠科技MY CARD 遊戲點數，買了7次總計1萬7500元。蕭男取得遊戲點數授權碼後即轉售換現金。

蕭男又繼續耍詐，向鍾女佯稱欲領用支票須支付手續費，要求匯款3600元至某指定帳戶，又是一去不回。

同年月30日，又以藉口向鍾女拿了1800元現金。而鍾女慢慢起疑，蕭男更可惡，明知鍾女與他交往之事，不敢讓鍾母知道，竟基於恐嚇得利，揚言告知鍾母，要加害名譽而威脅鍾女，鍾女竟又聽話購買6500元及4500元之遊戲點數，還是讓蕭男拿去轉售牟利。

法官計算約半個月內，鍾女「包養費」還沒領到，就被騙走3萬3900元。審酌被告向被害人詐騙取得遊戲點數及金錢，又以加害名譽之事威脅被害人以索求遊戲點數，甚至被害人因此感到痛苦而自殘時，被告無動於衷，還繼續向被害人索求遊戲點數，依詐欺罪判4月，恐嚇得利部分判7月徒刑。

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  • 蕭姓男子以每月支付包養費為由，誘使被害鍾女買遊戲點數等，半個月內騙走近4萬元。遭台中高分院判刑。（示意圖，記者楊政郡翻攝）

    蕭姓男子以每月支付包養費為由，誘使被害鍾女買遊戲點數等，半個月內騙走近4萬元。遭台中高分院判刑。（示意圖，記者楊政郡翻攝）

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