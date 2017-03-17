林口農會前理事長拱兒接棒 涉嫌茶葉罐裝現金行賄

2017-03-17 12:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林口區農會前理事長莊錫根，因已連任兩屆理事長不能再選，今年推派其子莊政偉出面參選，莊男與其妻為力拱兒子當選理事並競選理事長，涉嫌以一票2千到20萬元不等，向會員、會員代表、理事買票，並將現金裝在茶葉罐中，新北地檢署昨依違反農會法，約談莊錫根、莊妻、莊子等60多人到案說明，今凌晨訊後，諭令莊男30萬元、莊妻50萬元交保，莊子則請回。

檢調調查，為讓兒子接棒農會理事長之位，莊錫根與妻子不但操盤選戰，也親自出面，透過多名樁腳至會員與會員代表、理事住家拜訪，除送上肉干、牛軋糖禮盒行賄，還將現金塞在茶葉罐內，並招待宴飲及四天三夜的花東之旅，莊男前後花了1千多萬元，不料理事長之爭，兒子最後仍以一票之差，敗給前鄉代會副主席汪誠一。

據了解，莊錫根與妻子均否認買票，部分會員及會員代表坦承收賄，並當庭繳回賄金，訊後請回；而否認犯行的9名會員與會員代表，則分別以3到10萬元不等金額交保。