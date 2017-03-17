| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》多明尼加暫領先 委國重砲傷退大利空 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

林口農會前理事長拱兒接棒 涉嫌茶葉罐裝現金行賄

2017-03-17  12:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林口區農會前理事長莊錫根，因已連任兩屆理事長不能再選，今年推派其子莊政偉出面參選，莊男與其妻為力拱兒子當選理事並競選理事長，涉嫌以一票2千到20萬元不等，向會員、會員代表、理事買票，並將現金裝在茶葉罐中，新北地檢署昨依違反農會法，約談莊錫根、莊妻、莊子等60多人到案說明，今凌晨訊後，諭令莊男30萬元、莊妻50萬元交保，莊子則請回。

檢調調查，為讓兒子接棒農會理事長之位，莊錫根與妻子不但操盤選戰，也親自出面，透過多名樁腳至會員與會員代表、理事住家拜訪，除送上肉干、牛軋糖禮盒行賄，還將現金塞在茶葉罐內，並招待宴飲及四天三夜的花東之旅，莊男前後花了1千多萬元，不料理事長之爭，兒子最後仍以一票之差，敗給前鄉代會副主席汪誠一。

據了解，莊錫根與妻子均否認買票，部分會員及會員代表坦承收賄，並當庭繳回賄金，訊後請回；而否認犯行的9名會員與會員代表，則分別以3到10萬元不等金額交保。

廣告
  • 新北市林口區農會前理事長莊錫根夫婦為讓兒子當選理事長，涉嫌買票行賄，遭新北地檢署約談。（記者陳慰慈攝）

    新北市林口區農會前理事長莊錫根夫婦為讓兒子當選理事長，涉嫌買票行賄，遭新北地檢署約談。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林口農會 茶葉罐 莊錫根 行賄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：林口農會前理事長拱兒接棒 涉嫌茶葉罐裝現金行賄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.