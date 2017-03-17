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女子持毒遭逮 男友護花直呼「銬我就好啦」！

2017-03-17  12:44

〔記者邱俊福／台北報導〕黃姓、陳姓情侶檔日前駕車行經台北市信義區時，遇警盤查，當警方在陳女包包查獲毒咖啡包時，男友雖馬上直呼「銬我就好啦！毒品是我的」，警方仍將2人全部送辦。

警方說，本月14日22時許，北市警保安大隊在信義路與松德路口執行路檢勤務時，發現1部自小客車內散發出疑似毒品的氣味，員警即請車內的黃姓、陳姓情侶檔下車接受盤查。

當員警詢問黃男有無攜帶毒品等違禁物時，黃男立刻斬釘截鐵回應：「今天沒有帶啦！我是昨天有抽（愷他命）。」，並表示願意配合警方檢查。

隨後，警方在陳女的手提包內發現疑似摻有毒品咖啡包6包，現場以毒品測試劑進行採驗，該咖啡包呈第二級毒品MDMA陽性反應，頓時黃男便支吾其辭，且當員警欲將陳女上銬帶回偵辦時，黃男因「護花心切」，竟一手護住陳女並向員警不斷大聲拜託：「銬我就好！不要銬我老婆（陳女）。」還表示所查獲的毒品是他放在陳女手提包內，向員警「哀求」。

由於現場無法明確釐清毒品是何人所有，最後警方依毒品罪嫌將2人送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方攔檢情侶檔，查獲毒咖啡包（記者邱俊福翻攝）

    警方攔檢情侶檔，查獲毒咖啡包（記者邱俊福翻攝）

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