淡海輕軌意外 扯出車輛限高羅生門

2017-03-17 12:12

〔記者何玉華／新北報導〕去年12月22日淡金公路發生貨櫃車扯落輕軌工程施工架意外，顏姓駕駛被以肇事逃逸開罰並求償70萬元，早上透過民意代表喊冤未肇逃，當場獲知已改裁並未科以肇事逃逸責任，同時也扯出淡金公路高度限制，陪同出席的基隆市議員林明智痛批公部門陷人入罪。

家住汐止的顏姓駕駛昨由林明智、新北市議員沈發惠、陳世榮、羅文崇等人陪同召開記者會，並以當天的行車記錄器證明當天有下車查看2分30秒，並非肇逃；此外，也提供公路總局核發的車輛通行證及公會函文大型曳引車可行經該路段，反駁新北市政府當地路段限高的要求。

林明智說，貨櫃車板架約1.45米至1.5米，櫃體高度2.9米，因此貨櫃車輛高度至少4.35米，是國際標準規格，貨櫃車高度經警方丈量為4米34，捷運局記錄帽梁淨高4米6，期間的高度差，為何會發生意外?「不是警方說謊，就是捷運局說謊!」

羅文崇指出，淡海輕軌交維計畫全無高度規範，且高度限制必須會勘、行文公會通知相關公會，也應該在幹道入口設置限高門牌，捷運局卻未進行；沈發惠質疑捷運局逕設4.2米高度限制，豈不造成所有貨櫃車都無法通行，將嚴重影響淡金公路沿線工業區。

不過，捷運局長趙紹廉提出質疑，重新丈量所載運的貨櫃不是同一個，事實上，因為當天貨櫃已出海，駕駛是在相同的貨櫃來丈量，林明智則反駁，貨櫃高度都是國際標準，反質疑捷運局公共安全品質把關有問題，否則如何說明4米34的車體高度，怎會扯落淨高4米6的帽梁？