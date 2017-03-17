| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

環境鑑識技術比對廢棄物 桃檢起訴濫倒集團

2017-03-17  11:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕來自桃園、新竹、苗栗、高雄4縣市的公司，貪圖低價涉嫌從100到105年間，將約896噸的事業廢棄物，委由以「北海彎科技公司」28歲林姓、42歲林姓、37歲張姓男子為首的不法集團處理，卻棄置、掩埋在桃園市、新竹縣8處倉庫及土地，嚴重污染環境，桃園地檢署指派國土保育專組主任檢察官林秀敏、檢察官陳書郁指揮保安警察第七總隊第三大隊等單位偵辦，追出16家公司及業者相互勾結，不法獲利達8270萬元，全案今天偵結起訴69人。

檢方指出，全案歷時1年4月的跟監蒐證，經過多次大規模傳喚、搜索、勾稽相關資料，並結合最新環境鑑識技術，進行廢棄物分析、比對，最終偵破全國最具結構性的環保犯罪集團。

檢方指出，來自4縣市的公司，分別將酸鹼廢液、廢餾渣、銅污泥、有機性污泥、無機性污泥、廢有機溶劑及廢鹼液等廢棄物，透過牽線轉由林男等人非法集團棄置，偵辦過程另發現，有多家環保公司未領有許可文件，涉嫌以代工等名義違法清除、處理事業廢棄物，總計查獲16家公司及業者。

檢方指出，業者佯稱買賣、代工，並以「不開立聯單」、「不申報」等方式接案，四處濫倒造成廢棄物流竄、嚴重污染環境，涉犯廢棄物清理法及刑法詐欺得利、商業會計法製作不實會計憑證、稅捐稽徵法逃漏稅捐及幫助逃漏稅捐等罪嫌，全案偵結起訴林男等69人，並建請法院從重量刑及沒收、追徵犯罪所得。

廣告
  • 非法濫倒集團破壞環境，桃檢起訴69人。（記者鄭淑婷攝）

    非法濫倒集團破壞環境，桃檢起訴69人。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 事業廢棄物 污染環境 違法濫倒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：環境鑑識技術比對廢棄物 桃檢起訴濫倒集團


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.