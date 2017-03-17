環境鑑識技術比對廢棄物 桃檢起訴濫倒集團
2017-03-17 11:51
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕來自桃園、新竹、苗栗、高雄4縣市的公司，貪圖低價涉嫌從100到105年間，將約896噸的事業廢棄物，委由以「北海彎科技公司」28歲林姓、42歲林姓、37歲張姓男子為首的不法集團處理，卻棄置、掩埋在桃園市、新竹縣8處倉庫及土地，嚴重污染環境，桃園地檢署指派國土保育專組主任檢察官林秀敏、檢察官陳書郁指揮保安警察第七總隊第三大隊等單位偵辦，追出16家公司及業者相互勾結，不法獲利達8270萬元，全案今天偵結起訴69人。
檢方指出，全案歷時1年4月的跟監蒐證，經過多次大規模傳喚、搜索、勾稽相關資料，並結合最新環境鑑識技術，進行廢棄物分析、比對，最終偵破全國最具結構性的環保犯罪集團。
檢方指出，來自4縣市的公司，分別將酸鹼廢液、廢餾渣、銅污泥、有機性污泥、無機性污泥、廢有機溶劑及廢鹼液等廢棄物，透過牽線轉由林男等人非法集團棄置，偵辦過程另發現，有多家環保公司未領有許可文件，涉嫌以代工等名義違法清除、處理事業廢棄物，總計查獲16家公司及業者。
檢方指出，業者佯稱買賣、代工，並以「不開立聯單」、「不申報」等方式接案，四處濫倒造成廢棄物流竄、嚴重污染環境，涉犯廢棄物清理法及刑法詐欺得利、商業會計法製作不實會計憑證、稅捐稽徵法逃漏稅捐及幫助逃漏稅捐等罪嫌，全案偵結起訴林男等69人，並建請法院從重量刑及沒收、追徵犯罪所得。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 妙齡女跳愛河尋短 前男友救她卻一起殞命
- 人倫悲劇！北市驚傳媳婦失控拿菜刀砍死婆婆
- 「9連撞逾正當防衛」東海大7勇爸被起訴
- 律師傳話「廢五金」竟是槍彈 筆記習慣救了他
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 獨家》勤教竟播習近平談話 警分局長被砲轟
- 【朵朵小語】如果言語有火燄
- 22日殊死戰 日本Dr.0先發呼聲高
- 放任狗趴趴走釀車禍 飼主罰款1萬 賠償12萬
- MP團長出走? 鏟肉組團胡鬧一番
- 原住民族地區公共工程會報 頒獎表揚有功縣市
- 勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙
- 參議員稱查無實證 川普堅控歐巴馬竊聽
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 喝了就能潮吹... AV女優自爆拍A片前喝這飲料
- 林鳳營因滅頂裁員、賣牛？ 味全這樣表示
- 紅藜1公斤500元 農民學行銷
- 王榮璋小腿骨折
- 錢小豪收服小殭屍 笑誇回春
- MLB》林子偉敲致勝安 熱身賽打擊率飆破4成（影音）
- 美簽突遭取消 大支嗆找川普喬一下
- 劉家瑄戰勝鼻咽癌 申請六校系全過關
- 白河木棉花季 南市加開公車30至40分鐘一班
- 中二中兩生 獲新加坡大學全額獎學金
- 苑裡賣精華地 民赴代表會反對
- 美國隊長想畢業了 批川普不怕丟粉絲
- 揮別濕冷 今各地氣溫逐漸回升
- 馬英九洩密案延燒 名嘴撂話「被關我發雞排！」
- 綠島油污清除近尾聲 環保署蒐證「緝凶」
- 騎YouBike受傷 將有保險可賠
- 網球》扳倒現任世界球后 詹詠然重返印地安泉女雙決賽
- 宜中楊于晨、羅高侯思筠 台大5系一階全過
- 火辣女歌手 變身粉紅芭比ＸＸ痛
- 有村架純劇本當枕頭 被酸太矯情
- 自由廣場》房地沒交易為何要課稅？
- 基隆田寮河環狀接駁車 六月底前上路
- 原油供應量增 下週油價估跌7角
- 《17秋冬紐約時裝週》7
- 淡水暖警請吃飯 失業男痛哭流涕
- 菜農之子李岳霖 大學申請一階六冠王
- 反制黨產會？ 國民黨：持有未兌黃金債券385億元
- 美升息一碼 今年會再升2次
- 20年首次接生 恆春旅遊醫院報喜
- 高市優良公寓大廈評選 即起報名到4月底
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：環境鑑識技術比對廢棄物 桃檢起訴濫倒集團
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分