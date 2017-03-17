環境鑑識技術比對廢棄物 桃檢起訴濫倒集團

2017-03-17 11:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕來自桃園、新竹、苗栗、高雄4縣市的公司，貪圖低價涉嫌從100到105年間，將約896噸的事業廢棄物，委由以「北海彎科技公司」28歲林姓、42歲林姓、37歲張姓男子為首的不法集團處理，卻棄置、掩埋在桃園市、新竹縣8處倉庫及土地，嚴重污染環境，桃園地檢署指派國土保育專組主任檢察官林秀敏、檢察官陳書郁指揮保安警察第七總隊第三大隊等單位偵辦，追出16家公司及業者相互勾結，不法獲利達8270萬元，全案今天偵結起訴69人。

檢方指出，全案歷時1年4月的跟監蒐證，經過多次大規模傳喚、搜索、勾稽相關資料，並結合最新環境鑑識技術，進行廢棄物分析、比對，最終偵破全國最具結構性的環保犯罪集團。

檢方指出，來自4縣市的公司，分別將酸鹼廢液、廢餾渣、銅污泥、有機性污泥、無機性污泥、廢有機溶劑及廢鹼液等廢棄物，透過牽線轉由林男等人非法集團棄置，偵辦過程另發現，有多家環保公司未領有許可文件，涉嫌以代工等名義違法清除、處理事業廢棄物，總計查獲16家公司及業者。

檢方指出，業者佯稱買賣、代工，並以「不開立聯單」、「不申報」等方式接案，四處濫倒造成廢棄物流竄、嚴重污染環境，涉犯廢棄物清理法及刑法詐欺得利、商業會計法製作不實會計憑證、稅捐稽徵法逃漏稅捐及幫助逃漏稅捐等罪嫌，全案偵結起訴林男等69人，並建請法院從重量刑及沒收、追徵犯罪所得。