茶葉盒中藏現金 前高市建管副處長涉貪判8年

2017-03-17 12:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高巿府前建管處副處長陳國雄涉收賄6萬元通關「跑件」，被查辦起訴，他否認收賄，辯稱替巿政顧問關心進度，但高雄地院認為，巿政顧問多達400餘人，卻獨厚張姓顧問，不符常情，依3次不違背職務收受賄賂罪，合併判刑8年、褫奪公權4年，仍可上訴。

判決指出，前巿政顧問張女於前年遭檢廉查獲在茶葉禮盒中放現金，涉嫌將賄款送進建管處，替業者打通關節跑件，當時的建管處副處長陳國雄涉於102年1月、4月以及103年1月收賄，每次各2萬元，以便加速通關發照，雄檢去年偵結，張女坦承並寫下悔過書，獲得緩起訴。法院審理時，陳國雄堅稱禮盒只有茶葉，並沒有現金，茶葉拿至會客室供大家喝，因張女是市政顧問，才協助向承辦人詢問進度。

法官傳訊建管處相關官員，發現建管處平日就有民代、地方人士進出，所謂的巿政顧問就多達400餘人，但被告卻只要求部屬優先辦理此案。

法官依此認定陳國雄有收賄對價關係，審酌2人行收賄地點竟在巿政府內，明目張膽行徑且無悔意，判刑8年丶沒入犯罪所得6萬元。