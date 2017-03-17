逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡

2017-03-17 11:36

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇！52歲張姓女子今天上午在自家門口擺攤賣麵時，不知何故突然持菜刀狠砍80歲的婆婆，導致婆婆脖子、手腳多處刀傷，血流滿地，送醫不治。

松山警方說，案發在上午8時餘，地點位於北市新東街的傳統市場內，陳家在自家門口擺攤賣麵，案發時人來人往，購物民眾嚇得驚聲尖叫，驚見媳婦持刀，嚇得報警，行兇動機和原因仍在調查中。