| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡

2017-03-17  11:36

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇！52歲張姓女子今天上午在自家門口擺攤賣麵時，不知何故突然持菜刀狠砍80歲的婆婆，導致婆婆脖子、手腳多處刀傷，血流滿地，送醫不治。

松山警方說，案發在上午8時餘，地點位於北市新東街的傳統市場內，陳家在自家門口擺攤賣麵，案發時人來人往，購物民眾嚇得驚聲尖叫，驚見媳婦持刀，嚇得報警，行兇動機和原因仍在調查中。

廣告
  • 台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇，圖為案發現場。（記者陳恩惠攝）

    台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇，圖為案發現場。（記者陳恩惠攝）

  • 台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇，圖為案發現場。（記者陳恩惠攝）

    台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇，圖為案發現場。（記者陳恩惠攝）

  • 台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇，圖為案發現場。（記者陳恩惠攝）

    台北市驚傳媳婦持刀砍死婆婆的人倫悲劇，圖為案發現場。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 媳婦 砍人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.