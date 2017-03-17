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超商店員自導自演搶案 3嫌強盜罪起訴

2017-03-17  11:31

〔記者謝君臨／台北報導〕在超商任職的20歲男子蘇紹武，涉嫌以「內神通外鬼」方式，夥同21歲友人李亦青、23歲乾哥洪明安，於今年1月，趁自家超商林姓店長在台灣銀行中崙分行準備存入營業所得75萬6000元時，持辣椒水噴灑林男後下手行搶，遭警民圍捕；台北地檢署今依強盜罪起訴蘇、李、洪3人。

檢警調查，1月19日下午3時許，李亦青由表哥洪明安騎車雙載，尾隨全家便利超商的林姓店長，前往台灣銀行中崙分行，趁林男存匯款時，李嫌頭戴全罩式安全帽，手持辣椒水噴灑林男後，下手行搶林男準備存入的後下手行搶，遭警民圍捕。

警詢時，李父在警局破口大罵：「都是被姓蘇的帶壞」，李嫌才坦承是由在超商工作的蘇男提議策劃；李說，他經由洪認識洪的表弟蘇男，蘇於案發前3週到便利商店任早班，從上午8時做到下午4時，熟悉結帳營收款的存匯款作業模式。

檢警發現，到職未滿月的超商店員蘇紹武，涉嫌主謀策劃整起強盜案，向李嫌提議「可以搶我家店長啊，事成後分我30萬」，並透露店長每天固定去銀行存錢的時間，叫李守在店外即可。

1月18 日下午，李要洪騎車載他勘察地形，埋伏於超商外，而後尾隨林姓店長進銀行，果見箱內有大把鈔票，決定隔天犯案。

李行搶被逮後，警方通知洪嫌到案，洪不知自己因詐欺案被通緝，大方到警局，聲稱當天送李到超商附近後，便進超商找表弟蘇紹武聊天、用餐，沒看見李躲在店門外，也不知李行搶。

警方並趁蘇嫌上班時到超商逮人，蘇否認犯案，辯稱「不清楚、不知道」，但警方依落網遭羈押禁見的2嫌指證，將蘇依強盜罪送辦。

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  • 蘇紹武涉嫌「內神通外鬼」，策畫同夥搶超商店長（資料照）

    蘇紹武涉嫌「內神通外鬼」，策畫同夥搶超商店長（資料照）

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標題：超商店員自導自演搶案 3嫌強盜罪起訴


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