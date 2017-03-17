彰化民宅火災燒死1人 消防員救出1隻貓

彰化縣花壇鄉今天發生民宅火警，造成1死1傷，當地居民對起火原因議論紛紛。（記者湯世名攝）

2017-03-17 11:15

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉今天驚傳民宅火災，1棟3樓透天厝民宅從2樓竄出火苗，頓時濃煙竄天，消防單位據報派員趕往灌救，在2樓陽台救出1名女子，但在樓梯間發現56歲蔡姓男子慘遭燒死，火勢於30分鐘後撲滅，消防員還從臥室救出1隻小貓，起火原因已進行釐清。

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