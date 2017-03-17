木柵農事小組代表當選人涉賄 30萬元交保

2017-03-17 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉今年2月才舉行；參選台北市木柵農事小組代表的張隆吉，被檢舉以鐵觀音茶葉賄選，先前已被諭令10萬元交保；台北地檢署從此案中獲報，此次該組高姓當選者，也涉嫌以3000元買票，昨天搜索高某住處等地並約談高某等14人，訊後依行賄罪諭令高某30萬元交保。

最高檢察署在農、漁會選舉前曾公布查察績效，農、漁會選舉案件共受理220件，被告553人；簽結6件，仍有214件偵辦中。其中，農會選舉部分，共受理190件、被告461人；賄選案佔163件、被告409人。