| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

木柵農事小組代表當選人涉賄 30萬元交保

2017-03-17  10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉今年2月才舉行；參選台北市木柵農事小組代表的張隆吉，被檢舉以鐵觀音茶葉賄選，先前已被諭令10萬元交保；台北地檢署從此案中獲報，此次該組高姓當選者，也涉嫌以3000元買票，昨天搜索高某住處等地並約談高某等14人，訊後依行賄罪諭令高某30萬元交保。

最高檢察署在農、漁會選舉前曾公布查察績效，農、漁會選舉案件共受理220件，被告553人；簽結6件，仍有214件偵辦中。其中，農會選舉部分，共受理190件、被告461人；賄選案佔163件、被告409人。

廣告
  • 台北地檢署獲報，台北市木柵農事小組高姓當選者，涉嫌以3000元買票，北檢昨天訊後依行賄罪諭令高某30萬元交保。圖為台北地檢署。（資料照，記者黃欣柏攝）

    台北地檢署獲報，台北市木柵農事小組高姓當選者，涉嫌以3000元買票，北檢昨天訊後依行賄罪諭令高某30萬元交保。圖為台北地檢署。（資料照，記者黃欣柏攝）

  • 北檢今天發布有關木柵農事小組選舉涉賄選的新聞稿。（記者錢利忠翻攝）

    北檢今天發布有關木柵農事小組選舉涉賄選的新聞稿。（記者錢利忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賄選 農會選舉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：木柵農事小組代表當選人涉賄 30萬元交保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.