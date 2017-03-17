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臭「死人」 3家清潔業者水肥亂倒公墓起訴

2017-03-17  10:41

［記者楊政郡／台中報導］台中市一中、一乙、一快通3家清潔行，僅一快通清潔行領有清除水肥許可證，但沒有處理許可證。他們都從各住家（每戶收費1500元）抽取水肥後，趁深夜載運到太平區永豐路公墓，任意排放於水溝內，這3家公司包括施姓一家4口及王姓兄弟2人，總計6人被依違反廢棄物清理法起訴。

起訴書指出，一中清潔行負責人王金龍與兄王凱明，平常均從事水肥清除業務，王凱明一部水肥車登記在一中清潔行名下，該行卻都未取得清除、處理水肥許可證，被查獲從105年8月至11月間，開著水肥車到各住戶收取水肥，每戶收費1500元，然後載往太平區永豐路公墓內水溝，直接排入水溝。兩兄弟被查獲時，至少已載運10餘車次非法傾倒，獲利逾2萬元。

另一乙清潔行由負責人施清標與兩兒子共同經營，也未取得水肥清除、處理許可，而姪子施威廷經營的一快通清潔行，僅取得清除許可，並沒有處理許可證，兩家清潔行策略聯盟，互相支援，也是到各住戶抽取水肥，每戶收費1500元，卻未載運到合法處理場，也是趁著深夜載到太平區永豐路公墓水溝，自然排放進水溝，附近民眾反映臭氣熏天，去年11月保七總隊接獲線報派員埋伏稽查，連續幾天分別查獲上述3家業者非法傾倒水肥廢棄物。

檢察官請法官沒收他們的水肥車，也要沒入犯罪所得。

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  • 案發時，環保人員到公墓旁水溝採樣。（資料照，記者楊政郡翻攝）

    案發時，環保人員到公墓旁水溝採樣。（資料照，記者楊政郡翻攝）

  • 一乙清潔行水肥車。（資料照，記者楊政郡翻攝）

    一乙清潔行水肥車。（資料照，記者楊政郡翻攝）

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