| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

綠島獵殺龍王鯛案 民宿業者判6個月、罰30萬

長約2公尺，重達90公斤的龍王鯛被獵捕上岸；當時引起輿論撻伐。（圖擷取自臉書）

2017-03-17  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕綠島一民宿業者在去年獵殺瀕臨絕種保育類動物龍王鯛，引起外界撻伐，業者雖然辯稱是誤殺，但法官未採信，判刑6個月，罰金新台幣30萬元，未宣告緩刑。

去年5月網路上瘋傳一張龍王鯛被捕捉上岸，放在民宿前待宰的畫面，網友隨後肉搜發現，拍攝地點在「阿憲民宿」，海巡人員找到陳姓業者，陳業者卻辯說，這是多年前的照片，不過，再度被網友抓包，照片上的拖鞋是新款、立刻戳破業者謊言。

檢察官在調查時，證實龍雕王是被陳姓業者以魚槍射殺後，再夥同友人撈上岸，檢察官具體求刑1年2個月；法院審理時，陳男再度辯稱，當時水壓造成視力模糊，射殺當下無法判斷，不過法官不予採信。

法官認為陳姓業者明知龍王鯛是公告第2級珍貴稀有野生動物應保育，卻獵捕、宰殺，判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元，未宣告緩刑；張姓同夥則判有期徒刑6個月，緩刑3年，向指定政府機關提供80小時義務勞務，並向公庫支付10萬元，全案還可上訴。

廣告
  • 當時海巡人員在綠島監獄附近工地挖出遭肢解魚屍，圖為魚頭及魚鰭。（資料照，記者王秀亭翻攝）

    當時海巡人員在綠島監獄附近工地挖出遭肢解魚屍，圖為魚頭及魚鰭。（資料照，記者王秀亭翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民宿 綠島 龍王鯛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：綠島獵殺龍王鯛案 民宿業者判6個月、罰30萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.