綠島獵殺龍王鯛案 民宿業者判6個月、罰30萬
2017-03-17 10:46
長約2公尺，重達90公斤的龍王鯛被獵捕上岸；當時引起輿論撻伐。（圖擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕綠島一民宿業者在去年獵殺瀕臨絕種保育類動物龍王鯛，引起外界撻伐，業者雖然辯稱是誤殺，但法官未採信，判刑6個月，罰金新台幣30萬元，未宣告緩刑。
去年5月網路上瘋傳一張龍王鯛被捕捉上岸，放在民宿前待宰的畫面，網友隨後肉搜發現，拍攝地點在「阿憲民宿」，海巡人員找到陳姓業者，陳業者卻辯說，這是多年前的照片，不過，再度被網友抓包，照片上的拖鞋是新款、立刻戳破業者謊言。
檢察官在調查時，證實龍雕王是被陳姓業者以魚槍射殺後，再夥同友人撈上岸，檢察官具體求刑1年2個月；法院審理時，陳男再度辯稱，當時水壓造成視力模糊，射殺當下無法判斷，不過法官不予採信。
法官認為陳姓業者明知龍王鯛是公告第2級珍貴稀有野生動物應保育，卻獵捕、宰殺，判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元，未宣告緩刑；張姓同夥則判有期徒刑6個月，緩刑3年，向指定政府機關提供80小時義務勞務，並向公庫支付10萬元，全案還可上訴。
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