退休老師遇「假檢警」 66萬元老本險飛了
2017-03-17 09:59
〔記者邱俊福／台北報導〕台北市文山區一名年近7旬的王姓退休老師，昨天遭詐騙集團以「假檢警」手法，要求前往郵局提領66萬元交付，所幸郵局機警通報轄區警方到場，成功攔阻，保住退休老本。
警方説，文山一分局木新派出所警員陳志雄、林李祐執行巡邏勤務時，獲報樟腳郵局有老翁臨櫃提領現金66萬元，馬上趕到現場了解。
當時，郵局江姓經理表示，王姓老翁進入郵局後一直講手機，且要提領現金高達66萬元，懷疑老翁遭到詐騙。老翁見到警方滿臉疑惑，並質疑警方多管閒事。
經警方詢問發現，老翁上午接到自稱為電信業者來電，表示其手機門號遭詐騙集團使用，隨後並有自稱刑大隊長及陳姓檢察官與王姓老翁聯繫，老翁深信不疑便聽從指示至郵局提領鉅款。
警方向王姓老翁細心解說這是「假檢警、真詐財」的詐騙老梗，切勿把退休金給了詐騙集團，老翁才恍然大悟。
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