明德外役監辦迷你馬拉松 收容人芬多精中環山路跑
2017-03-17 09:53
〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署明德外役監位於台南市山上區偏遠的林地裡，幅員遼闊，有芬多精的滋潤，更無空氣品質不佳的問題，獄方今天在鐵窗內舉辦迷你馬拉松競賽，活動罕見，頗受矚目，多達4分之1的收容人參加，場面熱烈。
並非每個矯正機關都有舉辦路跑的條件，明德外役監位於260公頃的林地內，收容人每天都要從事農牧勞務作業，體能鍛鍊得都不錯，去年先試辦，深受歡迎，這次擴大活動規模，舉行8.4公里的環山迷你馬拉松競賽，今天上午在行政區鳴笛出發。
典獄長張惠郎表示，賽事分為8.4公里的青年組，還有50歲以上的壯年組，跑4.2公里，沿著環山道路進行，風景優美，蟲鳴鳥叫，還能享受芬多精，倘佯在大自然，對收容人的身心都很有幫助。
今天共有83位選手參加，最受矚目的青年組，由張姓收容人以約29分的成績封王，他也是去年外役監路跑的第1名，蟬聯冠軍。
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