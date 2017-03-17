涉砸千萬為子買票 林口農會前理事長30萬交保

檢方諭令林口區農會前理事長莊錫根以30萬元交保、莊妻50萬元交保。圖為新北地檢署大樓。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-03-17 09:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢調接獲檢舉，新北市林口區農會前理事長莊錫根，因已連任兩屆理事長不能再選，今年推派其子莊政偉參選，莊與其妻為求兒子順利當選理事並競選理事長，涉嫌砸下1千多萬元，以一票2千到20萬元不等，向會員、會員代表、理事買票，不料兒子最後仍競選失利，新北地檢署昨依違反農會法，約談莊錫根、莊妻等76人到案說明，檢方今上午訊後，諭令莊錫根以30萬元交保、莊妻50萬元交保。

檢調調查，莊錫根與妻子涉嫌替陣營推舉的6名會員代表候選人，向30多名會員以一票2千到1萬元不等金額行賄，再以一票20萬元，行賄敵營4名會員代表，以助兒子順利當選理事長，但莊男前後砸了1千多萬元，最後兒子仍落選，敗給前鄉代會副主席汪誠一。

新北地檢署檢察官陳香君昨指揮法務部調查局新北市調查處、新莊警分局，並由檢察官張君如、陳亭君、吳姿函、周懿君協同偵辦，搜索林口區農會、會員代表住處等共17處，約談莊錫根、莊妻、莊男樁腳等70名被告及6名證人。