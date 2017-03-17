妙齡女跳愛河尋短 前男友救她卻一起殞命

2017-03-17 08:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕25歲待業的莊姓女子，今天凌晨找42歲的陳姓前男友談判，希望能夠復合，但被陳男拒絕，酒醉的她憤而跳進愛河尋短；陳男見狀，趕緊跟著跳河搶救，不料雙雙溺斃。

今天凌晨3時許，高市消防局獲報，指三民區河北與繼光路口有2名男女跳下愛河，緊急派員搶救，先救起陳男送醫，可惜仍宣告死亡；莊女因卡在河底，消防員約在凌晨4點才發現，將她救起，但同樣送醫不治。

警方指出，陳男已離婚，在案發路口附近經營美髮店，疑似因此結識莊女，後來雙方分手；莊女找陳男談判希望復合，但被拒絕，竟跳河尋短，企圖救她的陳男也跟著命喪愛河。

警方強調，案發前，莊女因陳男不願復合而激烈爭吵，然後跳河威脅，再走到河中央沉入水底；陳男見莊女滅頂，企圖躍入水中搶救，一度被阻止，但他仍堅持，希望救莊女一命，不料跟著殞命。

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