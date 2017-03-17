網路遊戲裡有毒？ 警方提醒家長要小心

2017-03-17 07:16

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子與孫姓友人，今日凌晨4時許在網咖被警方盤查，發現兩人身上都藏有安毒與吸食器，2人起初跟警方說，因為下班後沒事做才會相約在網咖裡練功、吸毒，不過當警方問好奇問道，王男是玩什麼遊戲時，他一時語塞，最後才回答出某款遊戲，又問到遊戲裡用什麼角色時，王卻答不出來，警方懷疑2人疑似用遊戲內的聊天室轉讓、買賣毒品，目前正在擴大調查，也提醒家長要小心。

有偵查佐指出，警方近期發現，有博弈、策略模擬類型的遊戲，出現不一樣的玩家，這些玩家不在乎遊戲進度或成就，而是利用遊戲內的聊天室內賣毒。

今日凌晨，警方就在網咖找到可疑的玩家，王、孫兩人都20多歲，在網咖玩了一個晚上，被警方臨檢時才查獲毒品，2人到警所後都坦承吸毒，不過問到遊玩什麼遊戲時，其中一位王男結巴說出一款策略遊戲，又問道王男使用什麼角色時，王男卻說不出來，讓警員有點懷疑。不過，2人都否認有販毒。

嫌犯坦承在做板模工時結識，有工人帶壞他們，所以才學會吸食安毒，毒品都是向工地的朋友購買，訊後警方將2人移送地檢署，並追查毒品上游。

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