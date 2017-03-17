律師傳話「廢五金」竟是槍彈 筆記習慣救了他

2017-03-17 00:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕龍姓男子夥同2男子持槍強盜婦人遭檢方羈押，竟利用律見時，請委任律師傳話，交代妻子把「樓頂廢五金行處理掉」，結果這「廢五金」竟是一把槍與11顆子彈，妻子不甘長期被利用，氣到交給警方，讓龍又多背一條罪。

居中傳話的律師，直到被警方找去才知道被龍利用，氣到說不話來：「竟把我當傳聲筒！」還好律師律見時都有做筆記的習慣，拿出筆記本SHOW給檢警看，佐證從頭到尾都不知情。

檢警查看律師的筆記本有寫到龍要他轉達給妻：「把樓頂廢五金處理掉」，與龍妻報案內容陳述的內容一樣，顯見律師真的是被龍男蒙在鼓裡。

記者訪到帶他入行的資深律師，他指出，替龍男傳話的律師年紀輕，為人忠厚老實，雖被當事人利用，但絕無觸法。

警方拿到龍妻交付的改造貝瑞塔手槍與11顆子彈後，送刑事局鑑定，證實槍枝具有殺傷力，子彈則因浸水太久，失去殺傷力。龍男得知被妻子出賣後辯稱，槍、彈是在網路上學改的，不知具有殺傷力。

警方調查，37歲龍冠宇去年8月出獄，懷疑他的妻子與基隆市著名廟口小吃店周姓小開有染。龍於去年9月14日中秋節前一天，夥同37歲許男、22歲趙男等人，到周家討回公道。龍等3人至周家按鈴時，謊稱要送秋節禮品，等周母開門後，竟以腳踹、持槍敲擊周母，續以工業束帶反綁周母雙手、雙腳在床上，再用絲襪纏繞周母眼、嘴。

龍等3人軟禁周母期間，搜刮周母LV、COACH等名牌包、美金、手錶等財物，逼周母簽立140萬元和解金，盜刷周母信用卡不成後，逼問周母取得提款卡密碼後，盜領周母存款26萬3000元。基隆地檢署日前已依加重強盜罪嫌起訴龍等3人。