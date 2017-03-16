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遭爆要員警少開紅單 楠梓警：純提醒，與議會開議無關

2017-03-16  23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今（16）天傳出，高市警楠梓分局，鑑於3月23日議會即將開議，怕平日交通違規罰單開的太多，屆時被民意代表藉機「修理」，竟主動「建議」要求所轄管派出所，以勸導代替開單。楠梓警分局晚間澄清表示，督勤幹部發現同仁20分鐘開了10張罰單，特別於會議中提出來報告，重點是好意提醒同仁，輕微交通違規，以勸導代替開單，並非分局要求，跟議會要開議無關。

楠梓警方表示，對於交通執法並沒有因時間的不同，而減少告發，只要符合道路交通管理處罰條例屬輕微違規行為，即應以勸導為主，然對於可能造成傷亡的重大違規行為，如闖紅燈、逆向行駛、超速等行為，仍必須嚴正執法加強取締。

楠梓警方指出，為建構安全的交通環境，交通違規稽查都是以防制交通事故為出發點，不會有為績效而執行取締，同時執行取締時，為兼顧民眾及員警的安全，不宜站立於不明顯處，以避免發生危險或遭致民怨。

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  • 楠梓警分局晚間澄清表示，是好意提醒同仁，輕微交通違規，以勸導代替開單，並非分局要求，跟議會要開議無關。（翻攝GOOGLE地圖）

    楠梓警分局晚間澄清表示，是好意提醒同仁，輕微交通違規，以勸導代替開單，並非分局要求，跟議會要開議無關。（翻攝GOOGLE地圖）

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