遭爆要員警少開紅單 楠梓警：純提醒，與議會開議無關
2017-03-16 23:51
〔記者陳文嬋／高雄報導〕今（16）天傳出，高市警楠梓分局，鑑於3月23日議會即將開議，怕平日交通違規罰單開的太多，屆時被民意代表藉機「修理」，竟主動「建議」要求所轄管派出所，以勸導代替開單。楠梓警分局晚間澄清表示，督勤幹部發現同仁20分鐘開了10張罰單，特別於會議中提出來報告，重點是好意提醒同仁，輕微交通違規，以勸導代替開單，並非分局要求，跟議會要開議無關。
楠梓警方表示，對於交通執法並沒有因時間的不同，而減少告發，只要符合道路交通管理處罰條例屬輕微違規行為，即應以勸導為主，然對於可能造成傷亡的重大違規行為，如闖紅燈、逆向行駛、超速等行為，仍必須嚴正執法加強取締。
楠梓警方指出，為建構安全的交通環境，交通違規稽查都是以防制交通事故為出發點，不會有為績效而執行取締，同時執行取締時，為兼顧民眾及員警的安全，不宜站立於不明顯處，以避免發生危險或遭致民怨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 年省27億加班費 國旅卡確定不取消
- 棒協證實！讓出經典賽、12強、奧運主導權
- 自由廣場》領先全球、搞錯方向的台灣都更
- 一週過夜3次 蕭薔和工具男好到一起泡湯
- 舞蹈團來慶生 植物人有回應
- 送豬排扯海倫清桃 戴發奎「前妻牌」碰壁
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時
- 僅1大聯盟球員 日本全勝揮軍道奇球場
- MiLB》重返美職春訓 「不死鳥」郭泓志今首度登板（影音）
- 中職》棒協願意讓出主導權 桃猿領隊回應了
- 闢新路連接 大園「天空斷橋」有解
- 台女控訴遭關押35小時 大馬議員：內政部長下令徹查
- 山豬王創紀錄 獨自獵2公山豬
- 小球甩掉棉花糖 1天50元度日
- 孔雀園BOT說明會 邵族拒出席
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 高雄展覽館添亮點 12米鯨魚飛躍
- 嘉義好雞變身法式料理 還是巧克力口味
- 3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁
- 國際藝術紀錄影展 明起嘉義市博放映
- 不只飛彈 中國在西沙群島偷建港
- 中職開幕戰 上演「金控大戰」
- 消費動能降 管爺︰一例一休恐衝擊GDP
- 文大選出11名新董事 否認校名要去中國
- 不能結婚的男人藏愛6年 起底超正小女友
- 24年第一人 賀陳弘續任清大校長
- 美聯準會將升息 央行跟進機率大
- 四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
- 滑世代拚溫度》慢旅地圖空間 進駐萬華
- 最囧家庭亮相
- 下屆彰縣長選舉 綠營「現任優先」說掀波
- 老虎雕像長相太憨厚被網友嘲笑 印尼軍方撤除
- 大宇資：現金充裕零負債 今年坐等收割
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 老、危怎認定 重建條例審查牛步
- 陳妍希獨留台育兒 老公隔海賺
- 市府爭85億 4年建萬個停車位
- 竹東3千多噸垃圾 昨起外運桃園焚化
- 網路瘋傳年輕媽媽哺乳照 網友反應不一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭爆要員警少開紅單 楠梓警：純提醒，與議會開議無關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分