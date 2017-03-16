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司改會議》冗長會議5小時 未決議任何方案

2017-03-16  23:15

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組16日召開第2次會議，20名委員就收容人超收問題、收容人處遇、假釋透明化、獄政人力與設備之強化與擴充、監所醫療現狀與改進建議、刑事執行程序之司法救濟管道檢討，進行討論，會議時間由原本2小時增為3小時，後又膨脹到5小時，但事項多元，因此會議結束時，仍未決議任何方案。

第五分組召集人梁永煌特別表示，總統蔡英文指示各分組在第3次會議時，能有一些決議出來，讓民眾有感，因為每個分組都僅有6次會議，若逾半還未有實質建議，恐延宕整個司改進程。

梁永煌認為，會議主題應聚焦在大方向，若議題過多、過細、過雜，討論時間肯定不夠。

與會委員則認為各議題環環相扣，不急著16日就要決議，可以等到所有議題都討論後，再一起表決。

梁永煌裁定待各部會及提案委員報告結束後，再交由分組表決。

第五分組第3次會議預計3月30日舉行，屆時將討論檢討反貪腐法制、強化防逃制度、強化追錢制度、量刑準則之建立、妨害司法公正罪、法人犯罪、偵查管理等議題，並邀請內政部警政署人員到場表示意見。

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  • 司法改革國是會議第五分組16日召開第2次會議。（資料照，記者廖振輝攝）

    司法改革國是會議第五分組16日召開第2次會議。（資料照，記者廖振輝攝）

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