把替代役男打破頭 金門代理教師立刻遭解聘
2017-03-16 21:11
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中一名已婚吳姓代理教師，疑因誤解許姓替代役男在外造謠吳與同校一名未婚女老師互動頻繁，竟於酒後涉嫌持甩棍將替代役男打傷，額頭縫了8針。
校方調查，吳聲稱與女老師僅是一般同事關係；許姓役男表示，從未散播相關謠言，對吳師保留法律追訴權，校方今天通過教評會，將吳師解聘。
城中表示，15日淩晨零時許，吳師涉嫌於酒後持伸縮甩棍，朝著同一宿舍住隔壁的許姓替代役男攻擊，許男極力抵抗仍不敵受傷，經友人協助送醫，右前額縫了8針，雙手手腕內出血，經過一日觀察已返家休養。
此案在校內引起小小震盪，有部分老師對於平常看起來「很老實」的吳師會動手感到詫異，也有同事搖搖頭表示無奈；縣府教育處長李文良譴責暴力外，也要求校方務必查明真相。
城中教務主任許志傑表示，吳師主動向警方報案，並前往醫院探視許男。
案經縣政府教育處與軍訓處督導介入，校方即時啟動危機處理小組，除表示遺憾，基於維護校園安全，吳師行為顯然有違師道，不宜再入班上課；經考核會與教評會議決，依照教師法及聘約等相關規定，即日起施予解聘處分。
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