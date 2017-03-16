小偷腳遮車牌還是被逮 原因是...

2017-03-16 19:56

〔記者許國楨／台中報導〕張姓臨時工上週五趁著李姓女車主臨停路旁下車買便當忘了鎖車門的空檔，侵入車內偷走內有現金、手機及證件的皮包，且為了躲避查緝騎車逃逸時還刻意以左腳遮住車號，途中一度因腳實在太痠放回腳踏板，就這樣短暫的空檔被路口監視器拍下露餡遭逮。

警方指出，李女當天將車子臨停軍功路、松竹路口下車買便當，因一時粗心忘記鎖車門遭竊賊打開車門侵入車內後，從副駕駛座偷走內有現金5000元、手機及多項證件的包包，李女隨後驚覺遭竊報案。

警方獲報過濾路口監視器，發現狡猾的竊賊為了逃避查緝，得手後騎車離去時還刻意以左腳遮蔽車牌號牌中英文字母「P」，警方隨即擴大路口監視器調閱範圍，終於找到竊賊途中一度因腳實在太痠放回腳踏板，就這樣短暫的空檔掌握到完整車牌。

警方進一步「以車追人」鎖定31歲的張姓機車車主涉嫌，前晚循線到其住處埋伏多時，就在張嫌出門準備騎車外出時一擁而上逮人，此時張嫌雖強力反抗意圖脫逃仍被制伏逮捕。

只是張嫌在警訊中對涉案情節一概避重就輕，辯稱最近將機車借給一名路上遇到名叫「慶龍」的友人使用，卻連對方的聯絡電話、住處及年籍資料甚至借用的時間及地點也交代不清，警方出示監視器影像才讓他俯首認罪，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。