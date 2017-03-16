撞ALTIS被起訴 東海大7車主：當時公權力在哪？
2017-03-16 20:33
去年10月東海夜市大7撞ALTIS的事件，雙方今（16日）都遭到檢方起訴，大7車主透過律師聲明表示自己是為了保護家人才衝撞對方。（翻攝自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕去年10月東海夜市大7撞ALTIS的事件，雙方今（16日）都遭到檢方起訴，大7車主透過律師聲明表示自己是為了保護家人才衝撞對方，並質疑事發時「公權力在哪裡？」
台中地檢署今（16日）將本案雙方都依恐嚇罪、毀損罪和公共危險罪嫌起訴，大7車主郭男得知消息後，晚間透過律師發表聲明。
據《蘋果》報導，郭男在聲明中指出，當時自己先被對方追撞、砸車，為了保護家人才衝撞對方車子，並質疑家人被對方四人包圍、試圖開車門時，公權力在哪裡？他認為「我如果不撞他們嚇阻他們，我的家人一定會被他們拖下來活活打死。」，並強調希望法律保護真正的受害人，而不是用事後觀點苛責想保護家人的父親。
不過檢方根據雙方行車紀錄器發現，ALTIS並未追撞大7，是大7先倒車衝撞ALTIS，ALTIS車上的彭男等四人隨即拿棍棒砸向大7，之後彭男等人離開馬路不再叫囂，大7車主仍持續對ALTIS衝撞，甚至持球棒下車砸損ALTIS，已非正當防衛行為。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 巡邏到一半進公廁 台中警員舉槍自盡
- 東海大7撞爆ALTIS真相曝光 雙方都遭起訴
- 原訂今日宣判 遠雄違反環評案再開辯論
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 古玩店遭竊古董寶石2350萬元 警逮2嫌全追回
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 嗆「協你老母雞」 小編坦承出自對黨內高層的「憤怒」
- 中菲行 2016年每股盈餘2.2元
- 六輕擴廠案須重做環評 雲縣環保局贊同
- 高鐵清明開加班車 台鐵加掛原民優先車廂
- 前隨扈成共諜 國防部：無現役人員
- 三大法人買超133億 外資買超125億
- 高雄社區閒置空間 變身老人日照中心
- 獄政人力不足 1人戒護百囚犯成常態...
- 經典賽》情蒐多重要？美國將安打變成再見雙殺（影音）
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 港獨藝人獲耶魯大學青睞 下月赴美談政治理念
- Fed利率決策出爐 金價大漲1.7％
- 噴漆嗆毒狗「餵一次，毒一次」 動保團體籲官方嚴懲
- 印度又傳性侵殺人 英國正妹派對後被棄屍海灘
- 印地安泉網賽》「辛」人笑舊人哭 辛然配晉4
- 馬英九被幕僚扯後腿？ 邱毅教他訴訟策略...
- 華南雲系通過 吳德榮：北部天氣明午好轉
- 小廣告死灰復燃 基隆告發量成長6倍
- 六輕擴廠環評受阻 李應元：未對產業有偏見
- 中一中大學個申8成3過關 41人六冠王
- 台一線屏東市和生路 延到五月底通車
- MLB》大聯盟近了！ 胡智為生涯首次3A開季
- 9年還2億 大林公所擺脫負債
- 川普稱遭竊聽 美眾院邀情治首長說分明
- 孔劉4月會台粉 T字舞台放送歐巴魅力
- 百年花樑鋼橋受損 市府追加4千萬修護
- 聚酯尼龍絲 報價盤堅
- 建管人員涉貪 柯P：現在才抓效率太慢
- 群創總經理 蕭志弘出線
- NBA》愛神可望提前回歸 騎士主帥：好預兆
- 孔雀園BOT說明會 邵族拒出席
- 也推「草莓千層蛋糕」？ 家樂福澄清「沒跟風」
- 年省27億加班費 國旅卡確定不取消
- 經典賽8強美、委大戰 今日賽事預告與轉播
- SBL》背水一戰 璞園今打虎硬拚
- 土地權法律無進度 原民代表促落實「劃設辦法」
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 觀世音菩薩誕辰 樟山寺捐北市高頂救護車
- 暖心萌！他造輪椅讓罹病金魚優游 網友熱讚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撞ALTIS被起訴 東海大7車主：當時公權力在哪？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分