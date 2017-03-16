撞ALTIS被起訴 東海大7車主：當時公權力在哪？

去年10月東海夜市大7撞ALTIS的事件，雙方今（16日）都遭到檢方起訴，大7車主透過律師聲明表示自己是為了保護家人才衝撞對方。（翻攝自爆料公社）

2017-03-16 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月東海夜市大7撞ALTIS的事件，雙方今（16日）都遭到檢方起訴，大7車主透過律師聲明表示自己是為了保護家人才衝撞對方，並質疑事發時「公權力在哪裡？」

台中地檢署今（16日）將本案雙方都依恐嚇罪、毀損罪和公共危險罪嫌起訴，大7車主郭男得知消息後，晚間透過律師發表聲明。

據《蘋果》報導，郭男在聲明中指出，當時自己先被對方追撞、砸車，為了保護家人才衝撞對方車子，並質疑家人被對方四人包圍、試圖開車門時，公權力在哪裡？他認為「我如果不撞他們嚇阻他們，我的家人一定會被他們拖下來活活打死。」，並強調希望法律保護真正的受害人，而不是用事後觀點苛責想保護家人的父親。

不過檢方根據雙方行車紀錄器發現，ALTIS並未追撞大7，是大7先倒車衝撞ALTIS，ALTIS車上的彭男等四人隨即拿棍棒砸向大7，之後彭男等人離開馬路不再叫囂，大7車主仍持續對ALTIS衝撞，甚至持球棒下車砸損ALTIS，已非正當防衛行為。