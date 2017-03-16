檢抗告成功 最高院撤銷鄧文聰3.5億交保裁定

2017-03-16 19:14

〔記者楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰，被控主導海外質押公司資產掏空127億元，一審被重判28年，鄧上訴高等法院後，以患有重度睡眠呼吸中止症，在看守所發作險些喪命聲請交保，高院裁准鄧以3億5千萬元交保，並予限制出境等保全措施，檢方不服抗告成功，最高法院認為，目前看守所隨時給予鄧就醫等必要協助，其病情也未加劇或變化，高院給予交保的理由不備，今撤銷准予交保裁定，發回高院更裁。

最高法院裁定指出，鄧文聰2月間以患有重度呼吸中止症聲請具保停押，但高院在去年11月3日駁回鄧聲請具保停押時，即以鄧於100年4、5月間，即經診斷有重度睡眠呼吸中止症，然迄遭收押止，長達4年期間，被告均未返回醫院接受治療，顯見其所罹上開疾病尚非屬保外就醫即可治癒的疾病。

此外，鄧文聰家屬在他被收押後，已提供呼吸中止症輔助機器及氧氣面罩供他使用，鄧的看守所內醫師也證稱「重度呼吸中止症使用呼吸器2年，用呼吸器睡覺還可以」。

至於高院原裁定指去年8月凌晨鄧曾於看守所病發，經同房舍收容人搖醒，始轉危為安一事，經查，看守所函覆說鄧不定時就到健保門診就診，若有需要，則以戒送就醫辦理，因此鄧目前仍可循所內醫療體系療養，若有需要，再循戒護就醫方式治療即可，不需要非給予具保處分，且高院也未說明，為何鄧同樣患有重度睡眠呼吸中止症，2次聲請交保竟有不同裁定結果。

另外，高院原裁定明知鄧資力甚豐，且犯罪所得高達新台幣數十億餘元，但高院裁定僅諭知以3億5千萬元交保，兩者比例懸殊，似有斟酌餘地。因此今將原裁定准予鄧具保停止羈押，及限制出境、出海、限制住居暨向派出所報到部分撤銷，由高院另為適法裁定。