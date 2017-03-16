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全台最衰鐵皮圍籬 2年被撞20多次

許姓民眾今天下午4時許駕駛黑色自小客車往竹崎方向行駛，疑因打瞌睡沒注意車前狀況，使車輛往右偏移，撞擊行道樹與鐵皮圍籬後才停下。（記者曾迺強翻攝）

2017-03-16  18:53

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉166縣道義仁村蛇蟒崎段由東向西的險降坡，常有車輛車速快，一再發生自撞事故，路邊鐵皮圍籬常被撞破；下午該段又發生自撞車禍，員警原以為是車速過快失控，到場才發現是車主打瞌睡自撞，屋主統計該處被撞20多次，大喊「別再撞了」。

警方調查，許姓民眾今天下午4時許駕駛黑色自小客車往竹崎方向行駛，行經肇事路段時，疑因打瞌睡沒注意車前狀況，使車輛往右偏移，才約2秒的時間，就撞上行道樹與鐵皮圍籬後才停下，造成左前車頭凹陷、擋風玻璃破裂，許某的鼻樑被玻璃割傷，左小腿擦傷，送嘉基醫院醫治。

據警方轉述，許某是因精神不濟打瞌睡，才未注意自撞路旁；車輛撞擊路樹發出巨大聲響，附近民眾紛走出圍觀，鐵皮圍籬的主人侯姓民眾說，以往都是下雨天下坡路段有車輛打滑，才會撞擊自家圍牆，近2年已被撞了20多次，「2隻手已經數不清」，今天下午沒下雨，肇事路段又是接近上坡處，沒想到這樣還被撞，實在太衰了。

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