立達啟能中心慢飛天使 走失兩天找到了

2017-03-16 18:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立達啟能中心昨天走失的姿伶今日晚上6點被找到了，立達表示感謝。

立達服務的慢飛天使姿伶昨天上午要到立達啟能中心，但因坐錯公車，在台中植物園公車站牌下車，距離立達啟能中心有一大段的距離，因此未到立達，讓立達及家長相當擔心，今天四處貼臉書請求網友協尋。

幸好姿伶今天晚上被找到，立達表示，姿伶自己走了快兩天，走到台中路與三民路的警察局，尋求警察的幫忙，警方通知立達，讓立達開心不已，立達則是謝謝大家的正能量集氣及協助。