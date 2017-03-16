買地掏空公司4千萬 台灣優力前董座再遭訴
2017-03-16 18:41
新北檢去年8月再查出謝勝峰與法人董事林泰榮、監察人沈慶德涉嫌虛報土地價格，以低價高買手法，挪用公款，不法獲利共4000多萬餘元，今依背信罪嫌將3人起訴。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕台灣優力公司前董事長謝勝峰以虛偽增資手法，向銀行團詐貸18億元，103年遭新北地檢署依違反商會法等罪起訴，新北檢去年8月再查出謝勝峰與法人董事林泰榮、監察人沈慶德涉嫌虛報土地價格，以低價高買手法，挪用公款，不法獲利共4000多萬餘元，今依背信罪嫌將3人起訴。
檢調調查，100年間，優力公司董事會曾討論向宏碩公司購買新北市汐止區汐科加油站的土地，因宏碩公司有意出售股權轉讓不動產獲利了結，謝、林、沈男因此協議找人頭入主宏碩，先透過林男找不知情的劉男擔任人頭，3人談好以1.3億元價格買下宏碩股權，林男並先指示台灣優力公司財務協理，將2000萬元匯入宏碩，作為購買宏碩的頭期款。
另一方面，台灣優力找鑑價公司鑑定該筆土地價值為1.9億元，謝男等人明知其土地價值約為1.86億餘元，卻以2.2億元高價，代表台灣優力向宏碩購買汐科加油站土地，等於「買家就是賣家」，並銀行貸款1.5億元。
台灣優力付給宏碩2.2億元後，扣除土地成本1.86億餘元，謝男3人自宏碩獲利3379萬餘元，林從中分得2800萬，謝分得347萬餘元，沈則分得231萬餘元，謝另分得宏碩賣公司給予的1千萬元佣金，共計謝不法獲利1347萬餘元，沈分得200萬元佣金，共計沈不法獲利431萬餘元，3人共造成台灣優力共4000多萬餘元的損失。
庭訊時，謝男認為是管理疏失，堅稱無掏空台灣優力意圖，林男則將罪嫌推給沈男，沈男則不認罪。
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