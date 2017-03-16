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法國南部學校傳槍響2人傷 當局確認非恐攻
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昔日好友與前妻交往 他憤貼恐嚇紙條又潑漆

2017-03-16  19:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕40歲朱姓男子不滿郭姓友人與前妻交往，竟夥同綽號「亮仔」的友人到郭家貼紙條恐嚇，並潑紅漆警告，令被害人畏懼，向林園分局報警送辦，高雄地檢署今天偵結依恐嚇罪起訴朱男。

起訴書指出，105年6月間朱男夥同友人「亮仔」前往郭男與郭父位於大寮的住處，張貼朱男所寫的恐嚇紙條，內容為「認識一場，你敢用我老婆，朋友妻不可戲，連畜生都知道....」、「....只要在你家出入的都要注意，禍不及家人....」，令郭家父子心生畏懼，向林園分局報案處理。

不料，事隔不到2週，郭家的大門又遭人潑紅漆，警方調閱路口監視器，發現朱男當天開車到郭家附近，再騎單車持紅色油漆前往潑灑，朱男偵訊時坦承不諱，雄檢今依恐嚇罪嫌將朱男起訴。

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  • 朱姓男子不滿郭姓友人與前妻交往，涉嫌寫恐嚇貼紙，並到郭家潑紅漆警告，令被害人畏懼，高雄地檢偵結依恐嚇罪起訴朱男。（記者黃良傑攝）

    朱姓男子不滿郭姓友人與前妻交往，涉嫌寫恐嚇貼紙，並到郭家潑紅漆警告，令被害人畏懼，高雄地檢偵結依恐嚇罪起訴朱男。（記者黃良傑攝）

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