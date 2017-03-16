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東海大7撞爆ALTIS遭起訴 法界：從防衛變成攻擊

BMW（黑車）將豐田（白車）車頭撞毀。（翻攝自臉書爆料公社）

2017-03-16  19:02

［記者楊政郡／台中報導］日前一名31歲何姓男子為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的張姓小偷壓制在地窒息致死案，被依防衛過當判2月徒刑，緩刑2年。而另案大7車主也被認為防衛過當，要負起恐嚇、公危及毀損等罪嫌而起訴，這兩件都是防衛過當案例，法界人士表示「防衛」是要件的重點，兩案例雖出於防衛而出發，最後都變成「攻擊」，這是要「壓制」對方的心態使然。

台中地檢署主任檢察官郭景東說，正當防衛要件有三，「緊急防衛情況存在」、「緊急防衛行為實施」以及「出於防衛意思而為防衛行為」，前兩項為客觀要件，後者為主觀要件。緊急防衛情況存在：也就是正被侵害或被攻擊中，大7車主被一群人分持棒球棍、徒手圍毆，這屬於被攻擊中。而何男看見宵小登門入室來偷東西，就是被侵害中，緊急客觀情況是存在的。

再者「緊急防衛行為實施」，何男看見小偷入室內，如何去排除，出聲音讓小偷知難而退，甚至依現行犯逮捕均可，但逮捕過程中除非何男生命受到侵害、死亡威脅，施加太多力量在宵小身上，且在咽喉氣管導致死亡，就太超過了。大7車主還在車內，引擎還發動可以選擇離開，離開時又被追過來攻擊，可採取反擊，所幸大7車主沒有對人員撞擊，僅是對車子撞擊，只是希望彭某等人知難而退，都還在正當防衛範圍。

第三要件「出於防衛意思而為防衛行為」，簡單的說就是「防衛」而不是「攻擊」，何男對付小偷，除非小偷已對他生命產生威脅，而小偷被他制伏後，已無攻擊能力，加諸在小偷身上的蠻力就是「攻擊」。ALTIS車主等人已經躲到騎樓下，離開馬路了不再叫囂，侵害已停止，大7車主見氣勢壓過對方，繼續對ALTIS衝撞，又拿出棒球棍持續攻擊車子，早已逾越「防衛」行為，而是另行起意的「攻擊」行為。

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